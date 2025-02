Allerta Meteo: settimana al via con nubifragi, grandine e trombe marine. Ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo in questo inizio settimana per il rischio di nubifragi localizzati, trombe marine e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Il rapido transito di un cavo d’onda in quota a debole curvatura ciclonica interesserà il dominio previsionale nella giornata di lunedì 24 febbraio 2025“, spiega PRETEMP. “Tale pattern vedrà inoltre l’afflusso di aria molto umida che, associata a condizioni di discreta instabilità atmosferica, potrà favorire la genesi di temporali localizzati, e perlopiù rovesci sull’area tirrenica. In particolare, specie sulla Toscana e successivamente sul Lazio, la convezione sarà oltremodo incentivata da locali convergenze della ventilazione al suolo (tra una componente più umida proveniente dal Tirreno ed una in uscita dall’entroterra regionale), e valori di DLS anche prossimi ai 18-20 m/s; inoltre, considerati valori di PWAT superiori ai 26 mm, e localmente prossimi ai 30 mm (coste toscane e laziali) saranno possibili nubifragi. Il buon shear di basso livello, oltre a valori di CAPE 0-3 km superiori ai 100 J/Kg, potrebbero supportare la genesi di trombe marine sul Tirreno settentrionale“.

“Pertanto, un livello 0 sarà valido sull’area tirrenica per la possibilità di nubifragi localizzati e per la genesi di fenomeni vorticosi in mare. Sulla Puglia, in serata, complice l’afflusso di aria più fredda in quota (-25°C a 500 hPa), non si escludono grandinate di piccole dimensioni, motivo per cui si è emesso un livello 0“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

