Allerta Meteo: oggi “locali piogge intense e possibili trombe marine”, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 13 febbraio 2025 per una saccatura che avanzerà dal Mediterraneo occidentale verso levante. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“Una debole saccatura nel campo di geopotenziale in quota avanzerà dal Mediterraneo occidentale verso levante, mantenendo condizioni di debole o moderata instabilità sull’area tirrenica centro-settentrionale e, in temporanea attenuazione, sul settore ionico e adriatico meridionale. Un livello 0 è stato emesso tra Levante ligure, coste della Toscana e del Lazio fino alla Campania settentrionale, sul Mare di Sardegna e area ionica e adriatica meridionale per locali piogge intense e possibili trombe marine, principalmente in mare aperto, ma possibili anche sui litorali“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Flussi temporaneamente ciclonici da sud-ovest interesseranno le aree indicate associate a flussi umidi e miti nei bassi strati con valori di CAPE fino a 200-400 J/kg. Aree di confluenza di basso livello potranno favorire convezione localmente più efficace ma in ogni caso non severa e poco organizzata, mentre gli accumuli di pioggia potranno subire un impulso dal lifting orografico sui versanti esposti, in particolare tra il crinale appenninico e la Toscana. Su quest’ultima accumuli di pioggia di qualche rilievo saranno possibili anche sulle aree costiere ed entroterra“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

