Allerta Meteo, oggi una regione “sfiorata” dal maltempo

Allerta Meteo oggi per possibilità di isolati temporali e rischio trombe marine in una regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo : il bollettino per oggi 5 febbraio

“Un’area di alta pressione si estende dall’Oceano Atlantico fino all’Europa dell’Est, lasciando fluire aria fredda da nordest sul territorio italiano. Nello stesso tempo una blanda goccia fredda in quota persiste sulla Tunisia, mantenendo della modesta instabilità tra le coste del N Africa e del Mediterraneo centrale“, riporta il bollettino PRETEMP. “È stato quindi emesso un livello 0 sullo Stretto di Sicilia (coste sicule meridionali incluse) e sulla Tunisia per la possibilità di isolati temporali. Visti valori di CAPE nei primi 3 km di troposfera superiori ai 100 J/kg lungo le coste nordafricane, non si esclude il verificarsi di qualche tromba marina“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

