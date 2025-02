Allerta Meteo, oggi rischio maltempo in una regione

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per instabilità e rischio maltempo in una regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“Un vasto campo anticiclonico insiste sulla parte centrale del continente europeo estendendo la propria influenza a buona parte del dominio di previsione. Tuttavia, un residuo cut-off in quota permane chiuso tra Algeria, Tunisia, Canale di Sardegna e Canale di Sicilia, mantenendovi una relativa instabilità“, riporta il bollettino PRETEMP. “Si attribuisce quindi un livello 0 sulle zone indicate circa la possibilità di isolati temporali, più probabili sulle aree marittime; in forma assai isolata altrove, associati a brevi rovesci di pioggia. I previsti valori di CAPE nello spessore 0-3 km, intorno ai 150-200 J/kg, potranno favorire l’innesco di qualche tromba marina, in particolare sui mari antistanti il nord Africa e sul Canale di Sicilia“.

