Allerta Meteo, settimana al via con temporali e grandine: ecco dove

Allerta Meteo per la prima perturbazione di febbraio, che, accompagnata da un vortice ciclonico, insisterà al Centro/Sud anche nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Insisterà nelle medesime zone anche lunedì. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo : il bollettino per oggi 3 febbraio

Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, “un vortice depressionario posizionato sul Tirreno favorirà ancora condizioni di instabilità su gran parte del Meridione. Si attendono temporali sparsi, generalmente non forti, sul Basso Tirreno e sul Canale di Sicilia, con locali grandinate di piccole dimensioni, motivo per il quale viene emesso un livello 0 generalizzato“.

“Dei temporali più organizzati riguarderanno nella prima parte di giornata l’Alto Ionio e il Basso Adriatico, con storm mode prevalente di tipo multicellulare o localmente anche supercellulare, associati a piogge intense, grandine di piccole/medie dimensioni e fenomeni vorticosi. In queste zone è stato emesso un livello 1 di pericolosità“, sottolinea PRETEMP.

La situazione meteo

“La presenza di un nucleo freddo in quota, con temperature sul piano isobarico di 500 hPa fino a -26/-28°C, creerà condizioni di spiccata instabilità su tutti i mari meridionali, con valori di CAPE fino a 400-500 J/kg e lapse rate intorno a -7 °C/km sul Basso Tirreno e sul Canale di Sicilia. Nelle zone con livello 0, si attendono temporali sparsi, localmente associati a grandinate di piccole dimensioni e piogge intense concentrate. La Calabria tirrenica potrebbe ricevere maggiori accumuli a causa dell’interazione tra l’orografia e il flusso da ovest indotto da un minimo depressionario secondario sul Mar Ionio. Piogge da sollevamento orografico sono attese anche sulla Sardegna meridionale, esposta ai venti da NE dovuti al minimo di pressione principale sul Basso Tirreno“, sottolinea PRETEMP.

Sullo Ionio “l’instabilità sarà maggiore a causa di un avvezione calda nei bassi strati che favorirà l’aumento del lapse rate nei medi livelli fino a -8/-9 °C/km e del CAPE fino a 1000 J/kg. In queste zone, nella prima parte di giornata sarà presente un ramo divergente della corrente a getto, con valori di DLS fino a 15-20 m/s. Si attende la presenza di un QLCS nelle ore notturne lungo la linea di convergenza tra scirocco e maestrale nell’Alto Ionio che potrebbe raggiungere la Penisola Salentina. In particolare, nel Salento non sono da escludere dei fenomeni vorticosi nelle ore notturne, visti i valori di CAPE di basso livello fino a 200-250 J/kg. Da non escludere la formazione di una o più supercelle in prossimità della penisola balcanica, vista la presenza di elevata elicità del vento“.

“Il QLCS potrebbe allungarsi durante la giornata sul Basso Adriatico seguendo la ritornante del vortice depressionario. Si attendono piogge localmente abbondanti con accumuli fino a 80 mm/24 h sull’Appennino abruzzese e molisano a causa del sollevamento orografico lungo la confluenza tra i flussi di scirocco e di grecale“, prosegue PRETEMP.

Nelle ore centrali della giornata “si avrà un allontanamento della corrente a getto verso sud-est, con una diminuzione del wind shear sull’Alto Ionio sotto i 5 m/s, mentre il lapse rate rimarrà intorno ai -8°C/km. Non è da escludere formazione di un temporale localizzato a cella singola lungo un boundary di basso livello nelle zone interne del Salento, associato a piogge intense concentrate e grandinate di piccole dimensioni con possibili accumuli al suolo“, conclude il bollettino.

