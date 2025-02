Allerta Meteo, ondata di gelo a Est: Bucarest bissa i clamorosi -17°C di ieri, la neve arriva nel deserto arabico!

MeteoWeb

Continua l’eccezionale ondata di gelo e neve che sta colpendo l’Europa orientale e il Medio Oriente. Clamorosa la temperatura minima di Bucarest che questa mattina ha raggiunto nuovamente i -17°C, come ieri, un valore davvero eccezionale per la Capitale della Romania che in questi giorni è il Paese più freddo in Europa. Temperature glaciali anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Grande freddo in Turchia, dove Ankara è piombata a -11°C e nel nord del Paese, sulle coste del mar Nero, nevica da 6 giorni consecutivi con accumuli eccezionali.

Il fronte freddo si sta spingendo a latitudini eccezionali sulla penisola arabica dove la neve ha raggiunto il deserto: temperature di 0°C a Bagdad e +1°C a Gerusalemme questa mattina, ma sono clamorosi anche i +5°C di Libano in riva al mare. Proprio tra Libano e Israele sta nevicando copiosamente in molte località.

