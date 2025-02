Allerta Meteo Piemonte: oggi neve in pianura, ecco dove

MeteoWeb

“Oggi flussi umidi tra meridionali e orientali sul Piemonte con quota neve tra 200 e 300 m soprattutto sulla parte meridionale, con nevicate in estensione nel pomeriggio. Possibili nevicate sulle colline e pianure di Astigiano, Alessandrino, Cuneese e Torinese; diffuse sui rilievi, di debole, o a sud, moderata intensità. Attenuazione nella sera-notte“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 8 febbraio 2025, da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Oltre a rimarcare la suddetta allerta, il bollettino di vigilanza riporta per domani residue precipitazioni sulla parte orientale. Lunedì locali nevicate sulle aree di confine nord-occidentali.

“Una depressione attualmente localizzata sulla Normandia si estenderà verso la Francia centrale. Da essa si isolerà un minimo che progressivamente si sposterà verso il mar Tirreno intensificando il flusso meridionale in quota sul Piemonte e il richiamo orientale nei bassi strati. Questo favorirà un ulteriore calo della quota neve nel pomeriggio ed un’estensione delle nevicate a tutti i settori meridionali della regione, nonché, seppur marginalmente, alla collina di Torino“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Le nevicate di debole, o al più moderata intensità sul basso Alessandrino, Lange e Monferrato, andranno ad affievolirsi nel tardo pomeriggio per poi tramutarsi in pioggia nelle località più basse nella sera. Lo spostamento verso sud del minimo affievolirà le precipitazioni che cesseranno entro la mattinata di domenica, con ancora deboli nevicate sui settori settentrionali“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

