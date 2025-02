Allerta Meteo Piemonte: pioggia e neve da stasera, ecco dove

MeteoWeb

"Fenomeni precipitativi attesi per stasera su basso Astigiano, Alessandrino e Appennino Ligure-piemontese. Estensione a tutta la regione domani con quota neve sui 300-400 m sul basso Piemonte, sui 600-700 m altrove": è quanto si legge nell'allerta meteo diramata oggi, 7 febbraio 2025, da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Una depressione attualmente localizzata sulla Normandia si porterà a ovest dell’arco alpino nella giornata di domani causando maltempo sul Piemonte. I primi fenomeni precipitativi sono attesi stasera su basso Astigiano, Alessandrino e Appennino Ligure-piemontese. Si estenderanno a tutta la regione nella giornata di domani con intensità debole o moderata, localmente forte e a carattere di rovescio sull’Appennino“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “La quota neve sarà sui 300-400 m sul basso Piemonte, sui 600-700 m altrove, in generale rialzo di 200-300 m in serata. Un miglioramento è atteso nella giornata di domenica quando la depressione si allontanerà verso sudest. Probabili condizioni di variabilità nella giornata di lunedì per l’azione di una depressione localizzata a nordovest delle Alpi“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

