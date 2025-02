Allerta Meteo, “rovesci e temporali da Nord a Sud”: la MAPPA di rischio

MeteoWeb

Allerta Meteo per instabilità dal Canale di Sicilia al Golfo Ligure, passando per il Tirreno, per rovesci o temporali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio, “l’unione di un centro ciclonico in quota attualmente sulla Manica con la residua depressione stazionaria da giorni sul Nord Africa favorirà un flusso mite e umido da S SE sui settori occidentali del dominio di previsione. Tale configurazione determinerà modesta instabilità dal Canale di Sicilia al Golfo Ligure, passando per il Tirreno, dove un livello di pericolosità 0 sarà valido per rovesci o temporali non forti“, riporta il bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

“L’instabilità legata al flusso umido da S SE avverrà principalmente in mare dove sono previsti valori di MLCAPE < 300-400 J/kg di cui la maggior parte concentrata nei bassi livelli, e debole wind shear. La convezione sarà pertanto probabilmente di tipo shallow o immersa in più ampi sistemi stratiformi e comunque poco organizzata, in uno scenario compatibile con un livello di pericolosità 0 per fenomeni non forti“, sottolinea PRETEMP. “I fenomeni descritti potranno interessare Sicilia e Calabria nella prima parte della giornata mentre Sardegna Orientale, Corsica e restanti settori del Medio–Alto Tirreno nella seconda parte. L’instabilità più importante interesserà più probabilmente il mare ma non si esclude qualche locale rovescio o temporale più intenso aiutato dal sollevamento orografico“.

In serata “il centro ciclonico attualmente sulla Manica si estenderà in senso meridiano verso il Mediterraneo Occidentale dove si isolerà un minimo chiuso nei bassi strati a cui sarà associato un fronte occluso che approccerà la Sardegna da ovest causando una linea di rovesci o isolati temporali sempre compatibili con un livello 0“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

