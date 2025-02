Allerta Meteo, rovesci e temporali: “oggi attenzione in 3 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 10 febbraio 2025 per rischio rovesci e temporali in alcune regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 10 febbraio 2025, “la presenza di un modesto vortice depressionario sul Mar di Sicilia causerà qualche residuo temporale sulla Sicilia orientale tra la notte e il mattino, motivo per il quale è stato emesso un livello 0 di pericolosità. La depressione andrà comunque ad esaurirsi e a spostarsi verso sud-est già in giornata“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Sul resto d’Italia si avrà un aumento del campo di geopotenziale alla quota isobarica di 500 hPa grazie a un debole campo anticiclonico che porterà un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia. Rimane una pool di aria umida sul Mar Ligure e Alto Tirreno (PWAT localmente > 20 mm) che nelle ore pomeridiane verrà spinta dalle correnti di ponente verso l’entroterra della Toscana e della Liguria centro-orientale, dove si prevedono rovesci localizzati e forse qualche isolato temporale a cella singola a causa nella presenza di un blando CAPE (intorno ai 100 J/kg), motivo per il quale viene messo per sicurezza un livello 0 di pericolosità”.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

