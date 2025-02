Allerta Meteo, domani scuole chiuse in una regione: ecco dove

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in Toscana che prevede forti piogge e temporali, con il rischio di fenomeni insistenti, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo per la chiusura delle scuole. Domani, mercoledì 12 febbraio, rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in diversi Comuni della provincia di Livorno, Pisa e Grosseto. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco delle scuole che resteranno chiuse domani:

Bibbona (Livorno)

(Livorno) Castagneto Carducci (Livorno)

Carducci (Livorno) Campiglia (Livorno)

(Livorno) Capalbio (Grosseto)

(Grosseto) Casale (Pisa)

(Pisa) Castiglione della Pescaia (Grosseto)

(Grosseto) Cecina (Livorno)

(Livorno) Guardistallo (Pisa)

(Pisa) Montescudaio (Pisa)

(Pisa) Monteverdi Marittimo (Pisa)

(Pisa) Orbetello (Grosseto)

(Grosseto) Piombino (Livorno)

(Livorno) Portoferraio (Livorno)

(Livorno) Riparbella (Pisa)

(Pisa) San Vincenzo (Livorno)

(Livorno) Santa Luce (Pisa)

(Pisa) Scarlino (Grosseto)

(Grosseto) Suvereto (Livorno)

