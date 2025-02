Allerta Meteo arancione in Sicilia: le raccomandazioni dal sindaco di Agrigento

MeteoWeb

Arrivano le raccomandazioni del sindaco di Agrigento alla luce dell’allerta meteo arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per le prossime 24 ore. Il primo cittadino ha invitato, tra l’altro, la cittadinanza a non recarsi in giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi, ha vietato l’uso dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e sospeso tutte le attività all’aperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

