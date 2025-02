Allerta Meteo Sicilia: a Ragusa predisposto presidio territoriale di Protezione Civile

MeteoWeb

Vista l’allerta meteo (avviso regionale di Protezione Civile n. 25039 dell’8 febbraio 2025 valido dalle 16 dell’8 alle ore 24 del 9 febbraio 2025) relativa a stato di attenzione preallarme presente nel territorio comunale di Ragusa e che interessa la provincia, dovuta a possibili precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti sui settori orientali dell’isola, “è stato predisposto sin dalle prime ore di domenica 9 febbraio, il presidio territoriale di Protezione Civile per effettuare servizio di monitoraggio e di pronto intervento in caso di necessità“, viene spiegato in una nota. “Considerato che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento si invitano i cittadini alla cautela e a seguire le indicazioni dell’autorità di Protezione Civile e di informarsi su viabilità e sull’evoluzione delle condizioni meteo oltre a segnalare ogni eventuale criticità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

