Meteo Sicilia: maltempo estremo, allerta per temporali violenti e rischio nubifragi

Nelle prossime ore, la Sicilia si troverà sotto l’azione di un’intensa ondata di maltempo, determinata dalla formazione di un sistema temporalesco a mesoscala in sviluppo nel Canale di Sicilia. Questa struttura instabile si estenderà progressivamente verso la parte occidentale dell’isola, portando condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Con il passare della giornata, l’area di maggiore instabilità si sposterà lentamente verso est, favorendo la formazione di estesi sistemi convettivi. Questi temporali, di forte intensità, colpiranno in particolare il basso Trapanese, l’entroterra palermitano e l’Agrigentino, dando luogo a precipitazioni abbondanti con possibili nubifragi. Le piogge saranno caratterizzate da elevati tassi di accumulo orario, accompagnate da un’intensa attività elettrica e raffiche di vento particolarmente violente.

L’instabilità non si limiterà alla sola giornata in corso, ma proseguirà anche con l’inizio della prossima settimana, mantenendo l’Italia esposta a nuovi episodi perturbati.

