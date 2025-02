Allerta Meteo, la storica irruzione polare avanza verso Sud: temperature in picchiata, coinvolta anche l’Italia

MeteoWeb

Avanza verso Sud la grande ondata di gelo che sta colpendo l’Europa: temperature glaciali questa mattina nei settori centro-orientali del Continente, in particolare tra Polonia e Germania, ma non solo. Le temperature minime sono piombate a -16°C a Łódź, -15°C a Riga, -14°C a Tallin e Leopoli, -13°C a Varsavia, Lublino e Chişinău, -12°C a Berlino e Lipsia, -11°C a Praga, Cracovia, Stoccolma e San Pietroburgo, -10°C a Kiev, Breslavia, Amburgo e Norimberga, -9°C a Dresda, -8°C a Oslo, -7°C a Budapest, Francoforte, Düsseldorf, Dortmund, Monaco di Baviera e Lussemburgo, -5°C a Copenaghen, -4°C ad Amsterdam, Bruxelles e Strasburgo, -3°C a Vienna e Bratislava.

I dati delle principali città europee mostrano proprio come cambia, rispetto ai giorni scorsi, l’asse del freddo che si muove verso sud/est. Oggi, intanto, le temperature sono bruscamente diminuite sull’Italia, con minime molto basse nella pianura Padana orientale dove abbiamo raggiunto -3°C a Treviso e Pordenone ma anche picchi di -5°C in centri minori e zone di campagna. E nelle prossime ore tornerà il maltempo, soprattutto al Centro/Sud e in Sicilia dove sta già piovendo nelle zone joniche tra Messina, Catania e Siracusa. Precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio odierno:

Domani, mercoledì 19 febbraio, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Sud con veri e propri nubifragi nella Sicilia orientale, piogge sparse e temperature in calo nelle Regioni Adriatiche. La grande ondata di gelo sull’Europa orientale lambirà anche il nostro Paese, determinando un brusco calo della colonnina di mercurio proprio nelle Regioni Adriatiche e in quelle meridionali, dove il clima rimarrà freddo e prettamente invernale anche nel weekend.

Confermata la storica ondata di gelo e neve che nel weekend avrà effetti straordinari sul Mediterraneo e in Oriente, con nevicate in luoghi impensabili. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno ulteriormente intensificato l’entità del freddo in arrivo in Libia, Egitto, Medio Oriente, con nevicate confermate in Iraq, Giordania, Arabia Saudita, oltre che ovviamente in Siria, Libano, Israele che verranno letteralmente flagellati da bufere di neve violentissime fin sulle coste del Mediterraneo orientale.

