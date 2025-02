Allerta Meteo: Sud Italia nella morsa del ciclone, piogge torrenziali e oltre 15.000 fulmini

MeteoWeb

Un’intensa perturbazione sta colpendo le regioni meridionali, portando un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge battenti, temporali violenti e nubifragi localizzati. L’attuale situazione meteorologica è determinata dalla presenza di un vortice mediterraneo, formatosi sulle coste tunisine e in rapido spostamento verso il Sud Italia. Dopo aver investito la Sicilia con precipitazioni intense, il sistema depressionario sta ora dirigendosi verso l’area ionica, per poi proseguire il suo percorso verso le isole della Grecia entro la giornata di lunedì 3.

L’impatto di questa struttura ciclonica si sta manifestando con fenomeni particolarmente intensi sulle regioni meridionali, dove il maltempo è in piena evoluzione. In Sardegna e Sicilia, le piogge torrenziali stanno creando disagi, mentre la Calabria ionica si trova sotto l’influenza diretta di un sistema temporalesco autorigenerante che si sta spostando progressivamente verso nord-est. Le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Taranto sono tra le più colpite, con accumuli pluviometrici già superiori ai 100 mm in alcune località e un’attività elettrica particolarmente intensa, con oltre 15.000 fulminazioni registrate.

Nel corso delle prossime ore, il fronte perturbato continuerà a espandersi, coinvolgendo progressivamente anche altre aree del Sud. La Puglia sarà interessata da precipitazioni sempre più diffuse e persistenti, mentre il maltempo tenderà a risalire lungo il versante adriatico centrale. Dal pomeriggio, il peggioramento raggiungerà anche il Molise, l’Abruzzo e, successivamente, le Marche, con piogge che potranno assumere carattere di rovescio intenso.

Le condizioni atmosferiche restano dunque improntate a una forte instabilità, con la possibilità di accumuli significativi nelle prossime ore e conseguenti disagi sul territorio. La persistenza delle precipitazioni, unita all’elevata umidità e alla struttura barica favorevole alla formazione di nuovi nuclei temporaleschi, potrebbe accentuare il rischio idrogeologico in alcune zone. Il monitoraggio costante dell’evoluzione meteo sarà fondamentale per comprendere l’entità del peggioramento e gli eventuali impatti sulle diverse aree coinvolte.

