Allerta Meteo Toscana, ancora neve e vento

La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un deciso miglioramento previsto per domani, sabato 15 febbraio. Temperature in calo, con possibilità di nevicate anche a quote basse (300-500 metri) nei versanti appenninici emiliano-romagnoli e aretini e, dalla sera, fino a 400-700 metri anche sui rilievi centro-meridionali. La Sala operativa regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per neve, valida dalle 14 di oggi alle 7 di domani, per le zone appenniniche emiliano-romagnole e aretine e dalle 20 di oggi fino alle 7 di domani per quelle amiatine. Codice giallo per vento (dalle 15 di oggi alle 9 di domani) per le zone centro-nord interne.

Il Comune di Livorno segnala che è previsto vento di grecale (nord-est) con raffiche fino a 60-80km/h sulla costa e mare molto mosso al largo con onde da nord nord-est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

