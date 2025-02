Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico esteso a domani

MeteoWeb

Allerta meteo gialla “estesa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-occidentale e Arcipelago fino alle ore 12 di domani domenica 9 febbraio“: è quanto rende noto il Presidente della Regione Eugenio Giani. “Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale su zone Etruria e costa meridionale dalle 18 di oggi fino alle 17 di domani. Piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l’interno. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso della notte e tenderanno a cessare nel corso della mattina di domani. Massimi fino a 60-80 mm su costa centro meridionale, Arcipelago, grossetano e a ridosso dell’Appennino Pistoiese e pratese, fino a localmente 30-40 mm sulle altre zone“.

