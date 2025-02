Allerta Meteo Toscana: rischio idrogeologico, in arrivo vento forte e neve

MeteoWeb

“In corso allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico sulla Toscana meridionale e Arcipelago. Allerta gialla emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani venerdì 14 febbraio. Allerta gialla per vento forte dalle 14 di domani fino alla mezzanotte su Toscana centrale. Rischio neve dalle 14 di domani sui crinali Appennino, Mugello, Alto Mugello e Valtiberina“: è l’aggiornamento sull’allerta meteo in Toscana fornito dal Presidente Eugenio Giani.

“Dal pomeriggio–sera di oggi nuova fase perturbata con piogge, rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle province centrali e meridionali. Domani precipitazioni concentrate soprattutto sulle province settentrionali. Domani quota neve in calo fino a quote collinari (400-600 metri) sulle zone appenniniche e fino a 500-800 metri sulle zone interne. Sulle appenniniche accumuli fino a 5 cm a quote di collina (400-600 metri) e fino a 10-20 cm a quote di montagna“, conclude Giani.

