Allerta Meteo, ultima settimana di Febbraio con il maltempo in tutt’Italia

E’ tornato il maltempo sull’Italia con forti piogge in Toscana, dove oggi sono già caduti 60–65mm di pioggia su estese aree delle Alpi Apuane, non a caso la zona più piovosa in assoluto del nostro Paese. Piove in tutta la Toscana e in buona parte del Centro/Nord, seppur senza nubifragi né freddo intenso ma comunque in un contesto tipicamente invernale. Maltempo senza eccessi, quindi. Ma la persistenza delle piogge potrà diventare rilevante nelle prossime ore.

Questi fenomeni, infatti, non si esauriranno a breve bensì dureranno a lungo. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, avremo piogge sparse in tutto il Centro Italia e in alcune aree del Nord (Liguria), ma anche al Sud (Puglia):

Domani, martedì 25 febbraio, continuerà a piovere su tutto il Centro Italia, in modo particolare in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, con fenomeni in estensione al Nord, dove tornerà a nevicare copiosamente sulle Alpi occidentali sin dalle prime ore del mattino:

Ancora piogge sparse nel pomeriggio-sera sul Centro Italia (Regioni tirreniche), e anche in tutto il Nord, più nette in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, oltre che in Liguria. Le nevicate si intensificheranno sulle Alpi centro-occidentali, e saranno particolarmente abbondanti in Svizzera:

Mercoledì il maltempo si intensificherà con forti piogge nelle Regioni tirreniche e fenomeni in ulteriore estensione al Sud nel corso del pomeriggio-sera, quando tornerà a piovere anche in Calabria e Sicilia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

