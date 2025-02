Allerta Meteo, ultime ore di maltempo al Sud ma Marzo inizia con un Maxi-Ciclone nel weekend: arriva dall’Atlantico | MAPPE

MeteoWeb

Ultime ore di maltempo al Sud Italia per la coda del Ciclone che ha colpito il nostro Paese: pioverà ancora in modo intenso nel pomeriggio di oggi in Puglia, Calabria e Sicilia, mentre la situazione è in lento e graduale miglioramento nelle altre Regioni. Ma un nuovo peggioramento si prospetta all’orizzonte dei prossimi giorni, e sembra così importante che è doveroso prestare le massime attenzioni sin da ora: è alto il rischio che il primo weekend del mese di marzo sia condizionato da forte maltempo in tutt’Italia per l’arrivo di un enorme Ciclone Afro-Mediterraneo.

La tempesta è già in azione nell’oceano atlantico, con un bellissimo occhio del ciclone visibile dai satelliti al largo del Portogallo e della Spagna:

Nelle prossime ore, in modo lento e graduale, questo Maxi Ciclone irromperà nel Mediterraneo tramite lo Stretto di Gibilterra: già domani, venerdì 28 febbraio, il maltempo colpirà in modo molto intenso il Marocco, con piogge alluvionali, mentre altri fenomeni estremi interesseranno la Spagna. La giornata peggiore però sarà quella di sabato 1 marzo, quando il Ciclone si sarà ormai posizionato proprio nel cuore del Maghreb, precisamente nell’entroterra dell’Algeria, interessando un’area vastissima tra Africa e Mediterraneo:

Gli effetti saranno dirompenti in termini di maltempo proprio su Marocco e Spagna. In questa fase la zona di Nador e dell’enclave spagnola di Melilla in Marocco saranno colpite da piogge alluvionali con diffuse inondazioni e gravi criticità:

Anche l’Italia verrà coinvolta in questo peggioramento con forti venti che soffieranno da Sud/Est nel Canale di Sicilia, portando caldo anomalo e tanta sabbia del Sahara sulle Regioni del Centro/Sud, e più in generale da est e nord/est su Liguria e Sardegna.

Il maltempo più intenso però colpirà l’Italia tra domenica 2 e lunedì 3 marzo. I dettagli nel video di seguito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.