Allerta Meteo, sarà un altro weekend di forte maltempo: tanta NEVE in pianura al Nord, temporali V-Shaped al Sud

Si fa nuovamente interessante la situazione meteo sull’Italia, dopo una settimana fin qui abbastanza tranquilla. Una nuova forte ondata di maltempo si prospetta per il weekend, dopo quella dello scorso fine settimana: stavolta, però, non si limiterà al Sud ma coinvolgerà tutto il Paese. Con una possibile, anzi probabile, grande nevicata al Nord/Ovest. Ma di questo parleremo in modo approfondito, intanto andiamo con ordine.

Già nella serata odierna avremo forti temporali sul Canale di Sicilia: saranno molto intensi e colpiranno Pantelleria. Ancora piogge sparse in Sicilia, soprattutto nei settori occidentali dell’isola:

Ma sarà nella serata di venerdì 7 febbraio che il maltempo si intensificherà, con piogge e temporali su gran parte del Sud: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Ancora una volta avremo forti temporali tra Tunisia e Canale di Sicilia, e sarà soltanto l’inizio dei fenomeni estremi che poi si intensificheranno ancora nel weekend:

Il maltempo si intensificherà ulteriormente tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, quando si insinuerà una perturbazione tra Italia e Maghreb sul bordo sud/occidentale del poderoso Anticiclone nord-europeo. Questo scenario alimenterà forte maltempo su gran parte d’Italia, con freddo persistente al Nord al punto che tra sabato mattina e domenica mattina è alta la probabilità di una grande nevicata tra Piemonte e Liguria, con accumuli importanti fino ad Asti, Alessandria e soprattutto Cuneo, città e pianure comprese. Possibili accumuli nevosi maestosi tra basso Piemonte e Liguria, dove la neve lambirà persino le coste.

