Allerta Meteo Toscana: in arrivo pioggia e temporali

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sul settore centro-occidentale della regione e sull’Arcipelago, valida dalle 12 di domani, sabato 8 febbraio, fino alla mezzanotte, ma attiva già da questa sera sulla costa meridionale. Lo spiega il Presidente toscano Eugenio Giani sui social. Domani, aggiunge, previste “piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l’interno. Possibili temporali, in particolare nella seconda parte della giornata su Arcipelago e costa”.

Secondo quanto si legge in una nota del Comune di Livorno, il codice giallo è stato emesso “su buona parte del territorio occidentale della Toscana” per “rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Per Livorno e Gorgona il codice giallo sarà in vigore domani dalle ore 12 fino a mezzanotte. Sono previste piogge e rovesci con cumulati medi significativi, forti raffiche di vento da est sud-est, mari molto mossi”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.