Allerta valanghe: codice giallo in Emilia Romagna

Continua anche nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, l‘allerta gialla per rischio valanghe in Emilia Romagna. Il bollettino della Protezione Civile regionale riguarda in particolare l’Appennino nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. Come già per la giornata di oggi, con l’allerta gialla si mette in guardia da possibili fenomeni localizzati. Allerta verde, invece, cioè con assenza di fenomeni significativi prevedibili, nell’Appennino parmense e quello piacentino. Niente neve sui rilievi della Romagna.

