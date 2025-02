Alluminio e terre rare, Putin apre a possibili accordi con gli USA

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto agli Stati Uniti l’opportunità di un’esplorazione congiunta dei giacimenti di terre rare del Paese, nonché di fornire alluminio al mercato interno statunitense, nell’ambito di un futuro accordo economico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in precedenza di “importanti transazioni di sviluppo economico con la Russia“. Entro 2 ore dalla dichiarazione di Trump, Putin ha presieduto un incontro con i suoi ministri e consiglieri economici sui metalli delle terre rare. “Noi, tra l’altro, saremmo pronti a offrire (progetti congiunti) ai nostri partner americani, e quando dico ‘partner’ intendo non solo strutture amministrative e governative, ma anche aziende, se mostrassero interesse per un lavoro congiunto“, ha dichiarato Putin alla televisione di Stato dopo l’incontro. “Senza dubbio, voglio sottolineare, abbiamo molte più risorse di questo tipo dell’Ucraina“, ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha menzionato che un potenziale accordo tra Stati Uniti e Ucraina riguardante le terre rare non è un problema per la Russia.

La Russia ha la 5ª riserva mondiale di terre rare, secondo i dati dello US Geological Survey, dopo Cina, Brasile, India e Australia. Le riserve russe sono stimate in 3,8 milioni di tonnellate. I metalli delle terre rare vengono utilizzati per realizzare magneti che trasformano l’energia in movimento per veicoli elettrici, telefoni cellulari, sistemi missilistici e altri dispositivi elettronici. La Russia estrae solo 2.500 tonnellate di concentrato all’anno e non ha capacità di lavorazione.

Putin ha affermato che i potenziali accordi di esplorazione di terre rare potrebbero essere estesi anche ai giacimenti nel territorio dell’Ucraina orientale, sotto il controllo della Russia dopo 3 anni di azioni militari.

Il presidente russo ha osservato che le aziende russe potrebbero anche fornire fino a 2 milioni di tonnellate di alluminio al mercato statunitense ogni anno se il mercato statunitense riaprisse. La Russia forniva fino al 15% delle importazioni di alluminio statunitensi prima che dazi proibitivi venissero introdotti nel 2023. “Ciò (le forniture di alluminio russe) non influenzerà significativamente la formazione dei prezzi. Tuttavia, secondo me, avrebbe comunque un’influenza restrittiva sui prezzi“, ha detto Putin.

Putin ha suggerito che Russia e Stati Uniti potrebbero collaborare alla produzione di energia idroelettrica e di alluminio nella regione russa di Krasnoyarsk, in Siberia, sede del più grande produttore di alluminio russo, Rusal. “Ciò che è più importante, secondo me, è che potremmo prendere in considerazione di collaborare con aziende americane in quest’area“, ha detto Putin. Il presidente russo ha dichiarato inoltre che i progetti congiunti potrebbero essere estesi anche al settore energetico e che alcune aziende russe e statunitensi sono già in contatto.

In una trascrizione pubblicata dal Cremlino, Putin ha affermato che le terre rare sono un settore prioritario per lo sviluppo economico e la competitività della Russia. Il governo ha cercato di “rafforzare il potenziale dell’industria nazionale“, dall’estrazione alla “produzione di beni ad alta tecnologia già pronti“, ha affermato. “Sulla base dei risultati del progetto nazionale, il volume di produzione di tali beni dovrebbe aumentare di parecchie volte“, ha affermato.

