Alluvione Spagna, a Valencia la maggior parte dei morti per l’allerta ritardata: l’inchiesta

La maggioranza delle 224 vittime delle alluvioni che il 29 ottobre scorso hanno colpito la provincia di Valencia, in Spagna, è morta prima che fosse lanciata l’allerta con il sistema ‘ES-Alert’ dal Centro di coordinamento operativo delle emergenze della Comunità sui cellulari della popolazione, alle 20:11 di sera. È quanto emerge dalle oltre mille pagine dell’inchiesta sull’accaduto i cui contenuti sono stati anticipati oggi da El Pais. Inoltre, il Governatore della regione di Valencia ha ammesso che è arrivato al centro operativo per le emergenze solo alle 20:28, cioè dopo che era stato lanciato l’allarme.

Uno tsunami di fango e detriti ha colpito oltre 78 località con l’esondazione di torrenti che hanno inondato interi comuni, sorprendendo molte persone scese nei garage e negli scantinati per salvare il salvabile. Le devastanti alluvioni sono state causate da una goccia fredda, fenomeno noto come DANA in Spagna.

Il documento contiene testimonianze dei familiari delle vittime, che riguardano in gran parte chiamate di aiuto al 112 – che hanno provocato il collasso del numero delle emergenze – effettuate fra le 18 e le 20 per congiunti dispersi o in balia delle inondazioni. Secondo i dati raccolti dal Centro di Integrazione di Dati del Tribunale Superiore di Valencia, almeno 103 dei corpi senza vita sono stati recuperati ai piani bassi degli edifici, in parcheggi e piani interrati, dove con un preavviso di tempo sufficiente probabilmente le vittime avrebbero potuto salvarsi.

