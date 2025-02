Alluvione Toscana, Musumeci: “presto 67 milioni dall’Ue”

MeteoWeb

“Siamo in attesa dell’esito dell’istruttoria per determinare la priorità degli interventi e man mano il Governo interverrà con gli stanziamenti concordati”. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo in Senato a un’interrogazione sull’alluvione in Toscana del novembre 2023, per le quali è stato proclamato e prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con un primo stanziamento di 5 milioni di euro per i primi interventi. Successivamente, ha ricordato, il Governo ha poi esteso il territorio beneficiario e stanziato ulteriori 3,7 milioni. Nel dicembre del 2023, sono stati stanziati 25 milioni per il soccorso e l’assistenza alla popolazione e ad aprile 2024 questo fondo è stato integrato con 88,5 milioni. Quanto al sostegno ai privati e alle attività produttive, sono stati poi stanziati ulteriori 66 milioni.

“Il Commissario delegato individuato nel Presidente della Regione il 24 dicembre 2024 ha trasmesso una proposta rimodulazione del piano interventi urgenti che il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato. La ricognizione per la riduzione del rischio residuo è stata comunicata dal Commissario delegato nei mesi di febbraio, marzo e aprile senza tuttavia individuare quali fossero gli interventi prioritari. Solo il 22 ottobre del 2024, il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni con ordine di priorità per complessivi euro 1 miliardo e 18 milioni suddivisi in tre classi. Attualmente per detti fabbisogni prioritari sono in corso le istruttorie” ha detto Musumeci.

“Infine si rappresenta che il fondo di solidarietà dell’Ue ha stanziato, e l’Italia presto la riceverà, una somma pari a 67.811.000 euro, in relazione alle alluvioni che hanno colpito la Toscana”, ha concluso.

