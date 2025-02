Alluvioni in Australia, Queensland sott’acqua: una vittima e allerta coccodrilli | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge e le alluvioni che stanno flagellando il Nord/Est dell’Australia hanno causato una vittima e portato a ordini di evacuazione e di un’inusuale allerta coccodrilli. Le autorità dello Stato del Queensland hanno confermato che in alcune zone sono caduti oltre 60 cm di pioggia in sole 24 ore, facendo salire i livelli dei fiumi fino a sfiorare massimi storici.

La situazione più critica si registra a Townsville, dove l’acqua ha costretto alla chiusura dell’aeroporto e del Townsville University Hospital, con conseguenti ritardi negli interventi chirurgici programmati. Nel frattempo, nella cittadina rurale di Ingham, a circa 230 km da Cairns, una donna ha perso la vita dopo che la barca su cui si trovava si è capovolta nelle acque in piena.

Il premier del Queensland, David Crisafulli, ha avvertito che il maltempo non è destinato a placarsi, con altre precipitazioni intense previste nelle prossime ore. Il Dipartimento dell’Ambiente ha lanciato un’allerta per la possibile presenza di coccodrilli fuori dal loro habitat abituale. “Aspettatevi coccodrilli in tutti i corsi d’acqua del Queensland settentrionale“, ha dichiarato l’ente.

L’Ufficio Meteorologico ha confermato che le piogge continueranno nelle prossime 24 ore, con accumuli fino a 45 cm.

Australia, alluvioni nel Queensland: le immagini da Ingham

Australia, alluvioni nel Queensland: Ingham sott'acqua, le immagini dall'alto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.