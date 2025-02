Alpinisti dispersi sulla Grignetta: usati cinofili e droni

MeteoWeb

Si mobilitano anche i Vigili del Fuoco sulla Grignetta, montagna alle porte di Lecco, per ritrovare i due escursionisti dispersi da ieri. Dal comando di Milano sono arrivati uomini e mezzi, che si aggiungono a quelli in campo da ieri del Soccorso Alpino e dei Carabinieri. Presenti anche le unità cinofile, con il supporto dall’alto dell’elicottero e dei droni. Degli escursionisti, due giovani brianzoli, al momento non c’è ancora traccia.

