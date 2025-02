Alpinisti morti sulla Grignetta: recuperato uno dei corpi

MeteoWeb

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti dispersi da sabato 8 febbraio sulla Grignetta, in provincia di Lecco. Si tratta di Christian Mauri, di Vimercate (Monza e Brianza), e Paolo Bellazzi, di Cambiago (Milano), amici di 48 anni, vittime di un incidente avvenuto durante una giornata con condizioni meteo proibitive. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico ha già recuperato la prima persona e la sta portando a valle con un particolare tipo di barella, la sked, adatta per scivolare agevolmente su terreni innevati. Mobilitati sei i tecnici della Stazione di Lecco, intervenuti in quota. Sono pronte a partire altre due squadre, di Lecco e della Stazione di Valsassina – Valvarrone.

Le condizioni meteorologiche al momento non consentono l’accesso con gli elicotteri. La squadra droni del Soccorso Alpino sta monitorando la zona per avere sotto controllo la situazione e permettere ai soccorritori di operare in condizioni di relativa sicurezza. Sulla zona da giorni si registrano condizioni di maltempo con fitte nebbie.

