Ambiente, il tour europeo della sostenibilità fa tappa a Roma

MeteoWeb

“Un week end per aiutare i cittadini a capire quanto consumano in termini di utilizzo delle risorse e di peso sull’ambiente, per promuovere stili di vita realmente sostenibili, al di là delle follie finte green”. E’ l’iniziativa promossa da Coldiretti e Campagna Amica per il Tour europeo della sostenibilità, nell’ambito del progetto Cicero, che fa tappa a Roma al mercato contadino del Circo Massimo di via San Teodoro, da domani sabato 15 febbraio a domenica 16, a partire dalle ore 9.30. “Per l’occasione i cittadini potranno calcolare la loro impronta ecologica in termini di utilizzo delle risorse, dall’energia all’acqua, oltre che nelle scelte di acquisto e nelle vacanze. Un modo per aiutare a capire come modificare i comportamenti meno sostenibili, per salvaguardare l’ambiente ma anche per risparmiare nella vita di tutti i giorni”, si legge nella nota.

Il tema della sostenibilità a tavola sarà al centro dell’incontro in programma sabato 15 febbraio alle ore 10.45, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto, Cinzia Miriam Calabrese, Medico nutrizionista, Federico Quaranta, conduttore e autore televisivo e radiofonico, e Carmelo Troccoli, direttore generale della Fondazione Campagna Amica. A seguire, la consegna della targa “Custode della biodiversità contadina” agli agricoltori che si sono maggiormente distinti nella salvaguardia delle produzioni.

“Focus anche sul turismo sostenibile con l’esperienza dei cammini di Campagna Amica, che con ippovie, sentieri e vie di pellegrinaggio formano una fittissima rete di percorsi alla scoperta degli angoli più segreti del Belpaese, visitando cantine, frantoi, fattorie e birrifici agricoli. Appositamente per il Giubileo sono stati promossi alcuni itinerari che sposano le meraviglie artistiche della Capitale ai suoi gioielli a tavola, che saranno inaugurati per l’occasione”, conclude il comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.