L’Amerigo Vespucci attracca ad Alessandria d’Egitto, 35ª tappa del tour mondiale

L’Amerigo Vespucci, nave-scuola della Marina Militare italiana e simbolo navigante dell’Italia nel mondo, ha attraccato nel porto di Alessandria d’Egitto nell’ambito del tour mondiale 2023-2025 iniziato l’1 luglio di due anni fa a Genova e destinato a concludersi il 10 giugno prossimo sempre nel capoluogo ligure. Lo ha constatato l’ANSA sulla banchina, dove si è svolta una sobria cerimonia di benvenuto da parte delle autorità egiziane. Quella egiziana è la 35esima tappa di questo giro planetario che proseguirà a Trieste e in altri porti italiani con altri due scali esteri, a Durazzo e a Malta.

Nel tour “c’è una parte mediterranea, una parte italiana molto importante“, ha sottolineato il Comandante della nave, Giuseppe Lai, parlando all’ANSA. “Mentre fino ad Alessandria è stata l’Italia che, tramite il Vespucci e il Villaggio Italia, si è presentata a livello internazionale, nelle tappe italiane invece ci sarà un racconto agli italiani di quella che è stata l’esperienza del tour mondiale; di come l’Italia, e gli italiani, sono visti nel mondo”, ha aggiunto il Capitano di Vascello. Verrà raccontato “come le nostre eccellenze, da un punto di vista culturale, artistico, culinario, gastronomico sono state percepite da parte del pubblico mondiale“, ha aggiunto, ricordando i temi del “Villaggio Italia”: un “amplificatore del giro del mondo voluto dal Ministro” della Difesa Guido Crosetto.

Visite a bordo

Anche nei porti italiani sarà possibile di fare visite gratuite “a bordo esattamente come le abbiamo fatte durante il tour mondiale”, prenotandosi attraverso i canali ufficiali del tour mondiale, i social e il sito, ha ricordato il Comandante rispondendo a domande e rimandando agli account “tourvespucci” su Facebook, Instagram, LinkedIn e X.

Il Villaggio Italia

Il “Villaggio Italia” è stato “un mini expo itinerante pluriennale” e uno strumento di “naval diplomacy” che ha dato spazio ad eventi legati anche al design, turismo, sport, disabilità, al “Made in Italy a 360 gradi”, ha ricordato ancora Lai, citando le tappe di Los Angeles, Tokyo, Darwin in Australia, Singapore, Mumbai, di Doha, Abu Dhabi e infine Jeddah, connotate anche da “forti presenze istituzionali, sia italiane sia locali“. Gli eventi si sono svolti in uno spazio espositivo in banchina in otto tappe del Tour e hanno incluso conferenze, concerti, forum, cinema, e “mostre tematiche su Vespucci“, ha concluso il Comandante.

