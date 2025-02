Ancora attacchi hacker all’Italia, 11° giorno consecutivo

MeteoWeb

Proseguono gli attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani. Per l’11° giorno consecutivo gli attivisti hanno lanciato attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e informato le autorità. Tra i siti che risultano non raggiungibili quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma, Perugia, Rimini.

