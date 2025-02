Colpo di scena, annullato l’incontro per l’aggiornamento dei vaccini antinfluenzali: “decisione senza precedenti”

MeteoWeb

La Food and Drug Administration (FDA) ha inaspettatamente cancellato la riunione annuale dei suoi consulenti dedicata all’aggiornamento dei vaccini antinfluenzali per la prossima stagione. La decisione ha sorpreso i membri del comitato e numerosi funzionari, lasciando incertezza sul consueto processo di selezione dei ceppi per i vaccini antinfluenzali destinati all’inverno successivo. “Siamo tutti alla ricerca di spiegazioni. Perché questa riunione è stata cancellata? È un incontro fondamentale. Qual è il piano per i vaccini antinfluenzali di quest’anno?” ha dichiarato il dottor Paul Offit, membro del comitato consultivo della FDA e direttore del Vaccine Education Center presso il Children’s Hospital di Philadelphia, in un’intervista a CBS News.

Offit ha riferito di aver ricevuto la notifica della cancellazione poco dopo le 16:00. La riunione del Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee della FDA era programmata per il 13 marzo, con l’obiettivo di discutere l’aggiornamento dei vaccini per la prossima stagione influenzale. Tuttavia, alcuni membri del comitato hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla cancellazione dell’incontro. Offit ha affermato che l’email ricevuta era indirizzata a tutti i membri del comitato.

Gli altri dettagli

Un portavoce del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, Andrew Nixon, ha confermato giovedì che la riunione era stata cancellata. “La FDA renderà pubbliche le sue raccomandazioni ai produttori in tempo per consentire la disponibilità dei vaccini aggiornati per la stagione influenzale 2025-2026”, ha dichiarato Nixon in un comunicato.

Sebbene la FDA abbia la facoltà di selezionare i ceppi dei vaccini senza consultare il comitato, una tale decisione sarebbe senza precedenti nella storia recente. Normalmente, il comitato adotta in gran parte le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) senza modifiche significative. Tuttavia, in passato il comitato ha influenzato decisioni importanti, come l’eliminazione di un ceppo influenzale ormai estinto dai vaccini. Le aziende produttrici di vaccini antinfluenzali dipendono ogni anno dalle indicazioni della FDA per selezionare i ceppi da includere nei vaccini destinati al mercato statunitense. La scelta dei ceppi si basa sulle previsioni riguardo ai virus influenzali che circoleranno nel prossimo inverno. Tradizionalmente, questa selezione avviene a inizio marzo, in seguito alle raccomandazioni dell’OMS, che analizza i dati sulla diffusione dell’influenza nell’emisfero settentrionale. L’anno scorso, la FDA aveva convocato il comitato il 5 marzo per decidere le modifiche da apportare ai vaccini per la stagione 2024-2025. L’agenzia annuncia di solito queste riunioni con circa un mese di anticipo, ma la riunione di marzo non era ancora stata resa pubblica.

La selezione dei ceppi virali da includere nei vaccini ha un impatto significativo sull’efficacia del vaccino stesso. I primi dati dei test dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggeriscono che il vaccino della passata stagione potrebbe non essere stato efficace contro uno dei ceppi influenzali più comuni. Maggiori informazioni sull’efficacia del vaccino dovrebbero essere pubblicate nei prossimi giorni. Questa cancellazione rappresenta solo l’ultima di una serie di interruzioni nelle riunioni federali dedicate ai vaccini. Ad esempio, all’inizio del mese, un incontro trimestrale del Comitato Consultivo per le Pratiche di Immunizzazione dei CDC è stato improvvisamente posticipato per permettere di accogliere commenti pubblici prima della riunione.

