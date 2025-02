Antichi banchetti in Brasile: il Carnevale preistorico dei popoli precoloniali

MeteoWeb

Uno studio recente ha rivelato che le popolazioni precoloniali del Brasile organizzavano grandi banchetti a base di pesce e alcol già 2300 anni fa, in eventi che ricordano le celebrazioni del moderno Carnevale di Rio. La ricerca, pubblicata su “Plos One“, è stata condotta da un team internazionale di scienziati dell’Università di York (Regno Unito), dell’Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna) e dell’Universidade Federal de Pelotas (Brasile).

Gli esperti, guidati da Marjolein Admiraal, hanno analizzato frammenti di ceramica risalenti a un periodo compreso tra 2300 e 1200 anni fa, scoperti nei pressi della laguna di Patos, in Brasile. L’area è caratterizzata dai “Cerritos”, cumuli di terra sedimentati costruiti dai gruppi indigeni della Pampa, Charrua e Minuano. Grazie a sofisticate tecniche di analisi chimica, i ricercatori hanno identificato le prime tracce di produzione di bevande alcoliche nella regione, ottenute da ingredienti come tuberi, mais dolce e palma. Inoltre, sono state trovate evidenze della lavorazione del pesce, suggerendo che questi siti fossero teatro di grandi festeggiamenti.

Secondo Admiraal, questi eventi si svolgevano in concomitanza con il ritorno stagionale dei pesci migratori e rappresentavano occasioni fondamentali per le comunità locali. Gli incontri stagionali nei Cerritos erano momenti di forte aggregazione sociale, in cui si celebravano riti funebri e matrimoni, ha spiegato la ricercatrice.

La ceramica giocava un ruolo chiave nei banchetti e nelle attività sociali. Oliver Craig, dell’Università di York, ha sottolineato che l’analisi dei vasi ha permesso di ricostruire le tecniche di preparazione degli alimenti, come il riscaldamento e la fermentazione. Questo approccio offre nuove prospettive sul ruolo del cibo nelle società preistoriche.

Rafael Milheira dell’Universidade Federal de Pelotas ha evidenziato che i Cerritos erano sia centri rituali che abitazioni, costruiti in posizioni elevate per resistere alle inondazioni stagionali. Questi risultati forniscono una visione dettagliata delle tradizioni e delle pratiche sociali delle popolazioni indigene della Pampa, contribuendo alla comprensione della vita precoloniale nel Brasile meridionale.

