Archeologia: scoperta struttura di culto ellenistica nelle grotte di Pertosa | FOTO

Una struttura di culto di età ellenistica, databile tra il IV e il I secolo a.C., e numerosi reperti sono venuti alla luce nel corso della campagna di ricerche archeologiche 2025 nelle Grotte di Pertosa Auletta, cavità turistica che si trova nel Geoparco Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel Salernitano. Le indagini, iniziate nella seconda metà di gennaio 2025, si sono concentrate nell’antegrotta, dove è stato impiantato un cantiere di scavo nell’alveo del fiume che scorre nella cavità. E, proprio lungo il corso d’acqua sotterraneo, gli scavi hanno evidenziato l’esistenza della struttura di culto.

Inoltre, gli archeologi hanno recuperato nell’area sacra diversi reperti, tra cui uno scalpello immanicato dell’Età del Bronzo e un bruciatore di incenso dell’età ellenistica, come mostrano le foto pubblicate dalla Fondazione Mida, ente di gestione della grotta. Nei prossimi mesi, sono previsti studi specialistici e varie attività di documentazione.

Al tempo stesso sono proseguite le ricerche sulla palafitta protostorica presente nella cavità, un caso unico in Europa in ambiente ipogeo, con l’individuazione di ulteriori estensioni della struttura, sottoposta a campionature di legni per successive analisi di laboratorio.

Alla campagna di ricerche fornisce un importante contributo anche l’Istituto centrale per l’Archeologia (Ica). L’Istituto del Ministero della Cultura, nell’ambito delle iniziative per la definizione di linee di indirizzo metodologiche relative ai contesti ipogei, ha infatti stipulato con la Fondazione Mida (concessionario delle ricerche) un accordo di collaborazione scientifica, che ha previsto la realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla elaborazione, a cura di Ica, di standard operativi applicati alle ricerche archeo-speleologiche.

La ripresa delle indagini è prevista per gli inizi del 2026, ancora una volta in concomitanza con il temporaneo periodo di fermo biologico del sistema sotterraneo, quando le visite turistiche vengono sospese dalla Fondazione Mida.

