Archeologia, importante scoperta in Egitto: la tomba reale del faraone Thutmose II | FOTO

Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato la scoperta della tomba del faraone Thutmose II, la prima camera funeraria reale riportata alla luce dopo il ritrovamento della tomba di Tutankhamon nel 1922 da parte dell’archeologo britannico Howard Carter. La tomba è stata scoperta nei pressi della Valle dei Re a Luxor Ovest da un team congiunto britannico-egiziana. La mummia del re Thutmose II era stata scoperta nel XIX secolo in un vicino sito archeologico noto come Cachette di Deir el-Bahari. Si ritiene che Thutmose II, faraone della XVIII dinastia, che regnò dal 1493 al 1479 a.C., sia morto intorno ai 30 anni.

Mohamed Ismail Khaled, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziane, ha definito questo ritrovamento “una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni“. “I manufatti scoperti rappresentano un’importante aggiunta alla storia dell’area archeologica e del regno del re Thutmose II, poiché per la prima volta sono stati ritrovati gli arredi funerari di questo re, per il quale non esistono arredi funerari nei musei di tutto il mondo”, ha aggiunto l’archeologo egiziano. Mohamed Ismail Khaled ha spiegato che i vasi di alabastro rinvenuti nella tomba recavano l’iscrizione del re Thutmose II come “re defunto”, insieme al nome della sua principale moglie e sorellastra, Hatshepsut.

Secondo una dichiarazione online del Ministero, l’ingresso e il passaggio principale della struttura sono stati scoperti nel 2022; da allora sono proseguiti gli scavi interni al sito. “La tomba comprende un corridoio il cui pavimento è ricoperto da uno strato di intonaco bianco, che conduce alla camera funeraria nel corridoio principale della tomba, dove il livello del pavimento è di circa 1,4 metri più alto del pavimento della camera stessa”, ha precisato il Ministero. “L’équipe archeologica ha ritenuto che potesse trattarsi della tomba della moglie di uno dei re, data la sua vicinanza alla tomba delle mogli del re Thutmose III e alla tomba della regina Hatshepsut”, ha spiegato Khaled.

Alcuni mattoni di malta scoperti nella camera funeraria sono ricoperti da iscrizioni blu e stelle gialle, oltre che da decorazioni e paragrafi del libro “Im-Duat”, un importante libro funerario collocato nelle tombe.

Mohamed Abdel Badie, responsabile del settore antichità egiziane presso il Consiglio supremo delle antichità, ha precisato che la tomba è stata rinvenuta in cattivo stato di conservazione a causa di un’inondazione, che ha comportato lo spostamento della maggior parte del contenuto originale in un altro luogo. I lavori archeologici continueranno nel sito per altri due anni.

