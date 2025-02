Arresto d’emergenza per un reattore della centrale nucleare: cosa è successo

MeteoWeb

Uno dei reattori della più antica centrale nucleare d’Europa è stato spento lunedì in Svizzera a causa di un errore di gestione durante un controllo di routine, ha affermato il gruppo che gestisce l’impianto, assicurando che non c’è mai stato alcun pericolo. L’arresto di emergenza del reattore 2 della centrale di Beznau è avvenuto alle 13:05 (12:05 GMT), ha affermato il gruppo Axpo in un comunicato stampa, citando “un’operazione non corretta” durante un controllo di routine. “L’impianto ha reagito come previsto e la sua sicurezza è stata garantita in ogni momento”, ha aggiunto Axpo, secondo cui le autorità competenti sono state informate dell’incidente.

Il reattore verrà riavviato dopo il via libera dell’autorità svizzera per la sicurezza nucleare e “durante il riavvio sarà visibile vapore acqueo”, ha affermato Axpo, assicurando che non vi sarà “alcun pericolo per la popolazione o per l’ambiente”. Questo reattore è in funzione dal 1971, mentre il reattore 1 della centrale è entrato in funzione due anni prima, rendendo Beznau la centrale più antica d’Europa e una delle più antiche al mondo. L’anno scorso Axpo aveva dichiarato di volerlo gestire fino al 2033. In Svizzera sono complessivamente quattro i reattori nucleari obsoleti. Nel 2017 i suoi abitanti hanno approvato tramite referendum l’abbandono progressivo dell’energia nucleare, che rappresenta il 29% dell’approvazione elettrica nazionale, votando una legge che vieta la costruzione di nuove centrali elettriche. Ma a dicembre il governo federale ha dichiarato di voler modificare la legge per consentire la costruzione di nuove centrali nucleari nel Paese.

