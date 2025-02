Arte e cura, il ruolo delle pratiche artistiche nella salute e nella medicina: il workshop della Milano-Bicocca

MeteoWeb

L’arte in corsia per aiutare i pazienti nel processo di cura. Sarà questo uno dei temi del workshop “Arts and Culture as Renewable Human Resources for Health” che si svolgerà online il 5 marzo 2025, dalle 14.30 alle 16. Promosso dal dipartimento di Medicina e da quello di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa dell’Università di Milano-Bicocca, l’appuntamento vuole esplorare come la cultura e le pratiche artistiche contribuiscano alla salute fisica e mentale, alla cura dei pazienti, all’educazione medica e alle politiche di salute. A parlarne interverranno Doris Sommer, professoressa della Harvard University, Pierluigi Sacco, professore di Politica economica dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e Pescara, Marina Cazzaniga, professoressa di Oncologia Medica all’Università di Milano-Bicocca, e Luca Corazzini, professore di Economia dell’Università di Milano-Bicocca.

“La recente letteratura medica, psicologica e sociologica mostra, in maniera inequivocabile, lo stretto collegamento tra fruizione di beni artistico-culturali e benessere soggettivo. Sulla scia di questi risultati, sono sempre di più gli studi sperimentali volti a misurare l’impatto dell’esposizione a beni artistici e della partecipazione a eventi culturali sulla salute, sull’efficacia delle cure mediche e sugli indici di gradimento delle prestazioni sanitarie. Il webinar, organizzato da BReCHS – Bicocca Research Centre in Health Services, consentirà di approfondire queste affascinanti tematiche.

Il centro di ricerca BReCHS è stato recentemente istituito tra quattro dipartimenti di Milano-Bicocca (Medicina e Chirurgia; Statistica e Metodi Quantitativi; Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa; Informatica, Sistemistica e Comunicazione) con l’obiettivo di contribuire alla ricerca sui servizi e sulle tecnologie sanitarie, sia nella pratica assistenziale che nei servizi e nelle politiche sanitarie, per migliorare l’efficacia, l’equità e l’efficienza dell’intero sistema sanitario”, si legge nel comunicato.

