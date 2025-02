Asteroide 2024 YR4, ecco cosa accadrebbe se colpisse Foggia: venti a 1.500 km/h e distruzione totale

MeteoWeb

Negli ultimi giorni si è parlato molto di 2024 YR4, l’asteroide che, secondo alcune proiezioni, potrebbe avere una probabilità del 2,3% di colpire il nostro pianeta il 22 dicembre 2032. Sebbene il rischio di un impatto effettivo sia estremamente basso e ancor meno probabile su un’area specifica come una città, il dibattito ha acceso la curiosità su cosa accadrebbe in caso di una collisione con la Terra.

Per scopi puramente didattici e rappresentativi, alcune simulazioni hanno ipotizzato l’eventualità di un impatto diretto sulla città di Foggia, prendendo in considerazione un corpo celeste con dimensioni, velocità e angolazione simili a quelle di 2024 YR4. Se un meteorite di circa 90-100 metri di diametro dovesse impattare sulla città, le conseguenze sarebbero di proporzioni devastanti. L’energia sprigionata in pochi istanti sarebbe sufficiente a cancellare il 90% della città in meno di mezzo secondo, generando temperature elevatissime e distruzione immediata.

L’onda d’urto conseguente provocherebbe venti di intensità impressionante, con raffiche che raggiungerebbero i 1.500 km/h in un raggio di tre chilometri attorno al punto di impatto. Anche i centri abitati circostanti subirebbero effetti devastanti: San Severo a nord, Cerignola a sud, Manfredonia a est e Roseto Valfortore a ovest verrebbero investiti da venti fino a 340 km/h, con danni strutturali ingenti e condizioni estreme.

L’impatto non si limiterebbe agli effetti atmosferici. La collisione genererebbe un terremoto di magnitudo 6.0 nei comuni più vicini al capoluogo, con scosse percepite con una magnitudo di 5.0 su tutto il territorio della Capitanata. Una volta terminata la fase distruttiva iniziale, sul suolo resterebbe un cratere di circa tre chilometri di diametro, un segno indelebile di un evento catastrofico senza precedenti per la zona.

Nonostante queste proiezioni mostrino uno scenario impressionante, è fondamentale ribadire che si tratta esclusivamente di una simulazione teorica senza alcun riscontro pratico imminente. La probabilità che un asteroide colpisca la Terra è già estremamente bassa e la possibilità che un evento simile avvenga su una specifica città è ridotta a livelli infinitesimali. Gli studi e le simulazioni di impatti servono principalmente a comprendere meglio le dinamiche di questi fenomeni astronomici e a sviluppare eventuali strategie di prevenzione nel lungo termine.

