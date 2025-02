Asteroide 2024 YR4: minaccia per la Terra o nuovo cratere lunare?

MeteoWeb

Un asteroide delle dimensioni di un edificio potrebbe colpire la Terra o persino la Luna nel 2032, ma gli scienziati rassicurano: la probabilità di un impatto resta bassa. Gli esperti della NASA hanno recentemente aggiornato le stime riguardanti l’asteroide 2024 YR4, un corpo celeste di circa 55 metri di diametro che viaggia nello Spazio a una velocità impressionante di 48mila km/h. Secondo le nuove proiezioni, la probabilità che l’asteroide colpisca la Terra il 22 dicembre 2032 è salita dal 1,2% al 2,3%, il che significa una possibilità su 43 di un impatto con il nostro pianeta.

Cosa succederebbe in caso di impatto con la Terra?

Pur non essendo abbastanza grande da causare un’estinzione di massa, 2024 YR4 determinerebbe comunque conseguenze se dovesse schiantarsi su una grande città. L’energia rilasciata sarebbe pari a circa 8 megatoni, oltre 500 volte la potenza della bomba atomica di Hiroshima.

E se colpisse la Luna?

David Rankin, ingegnere per il Catalina Sky Survey dell’Università dell’Arizona, ha rivelato in un post su Bluesky che l’asteroide ha anche una probabilità dello 0,3% di colpire il nostro satellite naturale. Gli effetti di questa sfortunata collisione sarebbero probabilmente visibili dal nostro pianeta, ma senza conseguenze.

“C’è la possibilità di espulsione del materiale che potrebbe colpire la Terra, ma dubito fortemente che ciò potrebbe rappresentare una minaccia seria“, ha dichiarato Rankin a New Scientist.

Ciò non significa che non lo vedremmo. Rankin ha spiegato a Live Science che, in base alle stime attuali, una collisione con la Luna potrebbe rilasciare più energia di 340 bombe di Hiroshima. “Sarebbe probabilmente molto visibile dalla Terra“, ha evidenziato.

Tuttavia, Gareth Collins, professore di scienze planetarie all’Imperial College di Londra, ha dichiarato a New Scientist che “saremmo abbastanza al sicuro sulla Terra“. Ha aggiunto che qualsiasi materiale espulso dalla collisione probabilmente brucerebbe nell’atmosfera terrestre.

Nel corso della sua storia, la Luna è stata soggetta a innumerevoli bombardamenti di asteroidi, come si può vedere dalla sua superficie costellata di crateri. Tuttavia, se la Luna dovesse subire il colpo del 2024 YR4, si ritroverebbe con un cratere largo fino a 2 km, ha riportato New Scientist. Si consideri che il cratere più grande della Luna, il bacino del Polo Sud-Aitken, si estende per oltre 2.400 km di diametro.

Il ruolo del James Webb Space Telescope

Per migliorare le previsioni sul comportamento di 2024 YR4, un team internazionale di scienziati ha ottenuto l’uso d’emergenza del James Webb Space Telescope (JWST). Finora, l’asteroide è stato osservato solo con telescopi terrestri, e le sue dimensioni sono state stimate misurando la luce riflessa. Il JWST, invece, analizzerà il calore emesso dal corpo celeste, fornendo dati più precisi sulla sua grandezza e sulla sua traiettoria.

Asteroide 2024 YR4, allarme o precauzione?

Nonostante l’incremento delle probabilità di impatto, gli scienziati sottolineano che c’è un 97,9% di probabilità che 2024 YR4 manchi la Terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.