Asteroide 2024 YR4, il rischio impatto cresce: ecco cosa sappiamo

Negli ultimi aggiornamenti della NASA, la probabilità che l’asteroide 2024 YR4 colpisca la Terra nel 2032 è aumentata al 3.1%, corrispondente a 1 probabilità su 32. Questa cifra segna un incremento rispetto alle precedenti stime che indicavano una probabilità del 2.6% e, ancor prima, del 2.3% e dell’1.2%.

Le caratteristiche dell’asteroide 2024 YR4

L’asteroide 2024 YR4 ha un diametro stimato di circa 54 metri, quasi paragonabile all’altezza della Torre di Pisa. Sebbene le sue dimensioni non siano tali da minacciare l’intera umanità, il suo impatto potrebbe avere conseguenze devastanti per una grande città, sprigionando un’energia stimata in circa 8 megatoni, ovvero oltre 500 volte la potenza della bomba atomica sganciata su Hiroshima nel 1945.

La scala Torino e il rischio di impatto

Gli scienziati utilizzano la Scala Torino per classificare il rischio posto dagli asteroidi e dalle comete vicini alla Terra. Con un punteggio di 3 su 10, 2024 YR4 supera la soglia dell’1% di probabilità di impatto, rendendolo un oggetto con potenziale distruttivo significativo. Tuttavia, resta una probabilità del 96.9% che l’asteroide manchi completamente la Terra.

Possibili traiettorie e studi futuri

L’asteroide potrebbe colpire un’area compresa lungo un “corridoio di rischio” che attraversa il Pacifico orientale, la parte settentrionale del Sud America, l’Oceano Atlantico, l’Africa, il Mar Arabico e l’Asia meridionale. Per determinare con maggiore precisione il suo percorso, un team di scienziati ha ottenuto l’uso d’emergenza del telescopio spaziale James Webb, il più potente attualmente disponibile. Ciò consentirà di affinare le stime sulla traiettoria dell’asteroide e, con molta probabilità, ridurre ulteriormente il rischio di impatto a zero, come è già successo con altri corpi celesti precedentemente monitorati.

L’incertezza

Man mano che si otterranno più osservazioni su periodi di tempo più lunghi, l’incertezza su dove si troverà l’asteroide quando si avvicinerà alla Terra nel 2032 diminuirà. È probabile che la minore incertezza farà sì che la probabilità di impatto scenda a zero. “Si noti che spesso, paradossalmente, le probabilità di impatto aumentano prima di scendere a zero“, ha affermato Bruce Betts, Chief Scientist della Planetary Society. “Questo è accaduto per Apophis e potrebbe accadere per 2024 YR4. Man mano che arrivano più osservazioni, l’incertezza nell’area in cui passerà l’asteroide diminuisce. Ma mentre quell’area include ancora la Terra, una minore incertezza significa che la probabilità di impatto aumenta“. Ciò è solitamente temporaneo, poiché ulteriori osservazioni restringono ulteriormente quell’area, dimostrando infine con elevata certezza che l’asteroide mancherà il nostro pianeta. Quando ciò accade, la probabilità di impatto scende a zero.

Un importante promemoria

Nonostante l’incremento della probabilità di impatto, la comunità scientifica invita alla calma. Il 3.1% rimane una probabilità relativamente bassa e le osservazioni future probabilmente ridurranno ulteriormente il rischio. Tuttavia, 2024 YR4 rappresenta un importante promemoria della necessità di investire nella difesa planetaria e nel monitoraggio degli asteroidi per prevenire possibili impatti futuri.

