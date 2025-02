Asteroidi e Tecnologia: perché il 2029 è cruciale per la difesa planetaria

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha approvato la designazione del 2029 da parte delle Nazioni Unite (ONU) come International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence. L’iniziativa promuoverà la collaborazione internazionale nel campo della difesa planetaria e sensibilizzerà l’opinione pubblica sui rischi e le opportunità associati agli asteroidi vicini alla Terra.

Cos’è la difesa planetaria?

Gli asteroidi e le comete sono materiali rimasti dal Sistema Solare primordiale. Contengono indizi importanti sulle origini della Terra e forse sulla vita che la chiama casa, ma possono anche rappresentare un potenziale pericolo per il nostro pianeta se si avvicinano troppo, come hanno scoperto i dinosauri. Noi però abbiamo qualcosa che i dinosauri non avevano: il campo scientifico della difesa planetaria.

Ogni giorno, in tutto il mondo, i difensori planetari lavorano per rilevare, monitorare e, se necessario, agire se gli asteroidi che si avvicinano troppo, spiega l’ESA. Monitorare questi asteroidi non è un’impresa facile: la maggior parte di essi sono piccoli, scuri e riflettono solo una piccola quantità di luce solare, il che li rende difficili da individuare nella vastità dello spazio.

Nonostante ciò, i nostri recenti progressi tecnologici stanno migliorando significativamente la nostra capacità di individuare asteroidi che passano vicino alla Terra, il che a sua volta sta aumentando l’importanza della difesa planetaria agli occhi del grande pubblico.

Il ruolo dell’ESA nella salvaguardia della Terra

L’ESA sta lavorando attivamente per proteggere la Terra. Il Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) dell’Agenzia monitora costantemente oltre 37mila asteroidi near-Earth. La stragrande maggioranza non rappresenta alcun rischio, ma occasionalmente qualcuno può rappresentare un potenziale pericolo, come il sasso spaziale 2024 YR4, che attualmente ha circa il 98% di possibilità di transitare in sicurezza vicino alla Terra il 22 dicembre 2032. I difensori planetari dell’ESA stanno attualmente coordinando le osservazioni dell’asteroide con potenti telescopi in tutto il mondo per escludere definitivamente qualsiasi possibilità di impatto.

L’ESA sta anche sviluppando una serie di nuovi telescopi che esploreranno autonomamente l’intero cielo ogni notte e avviseranno gli astronomi di potenziali nuove scoperte di asteroidi la mattina successiva. Questi telescopi Flyeye sono ispirati all’occhio composto, che garantisce ad alcuni insetti un campo visivo molto ampio.

“Ma non stiamo solo aspettando che un asteroide colpisca“, ha affermato Richard Moissl, responsabile del Planetary Defence Office dell’ESA, che ha fornito l’approvazione formale dell’anno internazionale da parte dell’ESA in una riunione dell’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico a Vienna questa settimana. “Stiamo adottando misure attive per aiutare la Terra a difendersi da un potenziale impatto“.

La sonda spaziale Hera dell’ESA è stata lanciata nell’ottobre 2024 con una missione per trasformare la deviazione degli asteroidi in un metodo ben compreso e affidabile per difendere la Terra da un potenziale impatto di asteroidi. Nel 2022, il Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA ha colpito l’asteroide Dimorphos, cambiandone l’orbita attorno all’asteroide più grande Didymos e dimostrando che una sonda spaziale può essere utilizzata per cambiare il percorso di un asteroide.

Ma a causa della natura della missione, DART non poteva essere presente per monitorare le conseguenze della sua collisione. Quindi, Hera sta tornando sulla scena dell’impatto per esaminare entrambi gli asteroidi in dettaglio e aiutare gli scienziati a rispondere alle loro domande rimanenti.

Perché il 2029?

L’anno 2029 è stato scelto per coincidere con un evento astronomico incredibilmente raro. Il 13 aprile 2029, l’asteroide 99942 Apophis, largo 375 metri, passerà a 32mila km dalla Terra, ovvero più vicino dei satelliti di monitoraggio meteorologico e delle comunicazioni in orbita geostazionaria attorno al nostro pianeta.

Un asteroide di queste dimensioni passa così vicino alla Terra solo una volta ogni poche migliaia di anni in media. Mentre Apophis non rappresenta un pericolo, il sorvolo rappresenta un’opportunità unica per l’osservazione scientifica e l’impegno pubblico.

La Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) proposta dall’ESA verrebbe lanciata nel 2028 e raggiungerebbe Apophis nel febbraio 2029, 2 mesi prima del suo passaggio sulla Terra. Ramses consentirebbe agli scienziati di studiare l’asteroide da vicino prima, durante e dopo la sua interazione con il nostro pianeta, fornendo una miniera di dati scientifici e di difesa planetaria come mai prima d’ora.

Quando Apophis passerà vicino alla Terra, il lato dell’asteroide più vicino al nostro pianeta verrà attratto più fortemente rispetto al lato leggermente più lontano, causando potenzialmente delle perturbazioni sulla superficie, come frane, che potrebbero esporre nuovo materiale.

Il modo in cui Apophis cambia e il nuovo materiale che verrà rivelato miglioreranno la nostra comprensione della composizione degli asteroidi, una conoscenza fondamentale se l’umanità dovesse mai mettere alla prova la deviazione degli asteroidi in uno scenario reale.

Coinvolgere il pubblico

L’International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence si baserà sulle campagne di sensibilizzazione esistenti, come l’Asteroid Day, sostenuto dall’ONU e celebrato ogni anno il 30 giugno, per informare il pubblico sulla scienza degli asteroidi e sulla difesa planetaria.

È probabile che gli eventi comprendano opportunità di citizen science, sessioni di osservazione pubblica e programmi di sensibilizzazione volti a ispirare i giovani a intraprendere carriere nello spazio e nelle scienze planetarie.

“Man mano che la nostra tecnologia migliora, rileveremo più asteroidi su traiettorie che li porteranno in sicurezza oltre la Terra, cosa che in passato non avremmo potuto fare“, ha proseguito Moissl. “È fondamentale continuare a sostenere l’impegno pubblico per aiutare le persone in tutto il mondo a distinguere i fatti dalla finzione“.

Uno sforzo globale

La chiave è nel nome: la difesa planetaria si basa sulla cooperazione su scala planetaria. L’ESA è un membro attivo di organizzazioni come l’International Asteroid Warning Network (IAWN) e lo Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG), che riuniscono agenzie spaziali e altri attori rilevanti da tutto il mondo per coordinare gli sforzi internazionali per rilevare e prepararsi a potenziali pericoli di asteroidi.

“Lavorando insieme, mettiamo in comune le nostre risorse, condividiamo la nostra competenza e sviluppiamo strategie coordinate per affrontare il rischio di un impatto di asteroidi“, afferma Moissl. “La cooperazione internazionale è essenziale per migliorare la nostra capacità collettiva di rilevare, monitorare e mitigare i potenziali pericoli posti dagli asteroidi“.

L’International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence mira a rafforzare queste partnership, a fungere da piattaforma per l’istruzione e la sensibilizzazione e a lavorare per garantire che i Paesi in via di sviluppo, che potrebbero non disporre delle infrastrutture necessarie per il monitoraggio degli asteroidi e la mitigazione dell’impatto, siano inclusi nelle strategie globali di difesa planetaria.

