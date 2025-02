Attacchi degli hacker filorussi a siti italiani: 9° giorno consecutivo

MeteoWeb

Proseguono oggi, per il 9° giorno consecutivo, gli attacchi di hacker filorussi NoName057(16) contro siti italiani. Colpiti i siti della Pubblica amministrazione locale. Al momento non risultano raggiungibili i siti delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Enna, del Comune di Catania e della Regione Puglia. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e le autorità e fornito suggerimenti per la mitigazione dell’impatto.

