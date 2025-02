Attacco di coccodrillo nel Borneo, 2 vittime in poche settimane

MeteoWeb

Un ragazzo di 10 anni è scomparso sull’isola di Borneo, in Indonesia, dopo essere stato attaccato da un coccodrillo di circa quattro metri. L’incidente è avvenuto nella provincia di Kalimantan occidentale, un’area nota per la sua biodiversità ma anche per il pericolo rappresentato da diversi tipi di coccodrilli. Secondo un amico della vittima, il ragazzo stava nuotando in un fiume quando l’animale lo ha aggredito, trascinandolo sotto la superficie. Nonostante i tentativi del padre di recuperare il corpo con un motoscafo, il ragazzo è ancora disperso.

Questo attacco segue un episodio simile avvenuto all’inizio di febbraio, quando un altro bambino è stato ucciso nello stesso villaggio. La zona, ricca di fauna selvaggia, ha visto anche altri attacchi mortali da parte di coccodrilli, inclusi episodi nel 2023.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.