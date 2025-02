Aurora boreale per San Valentino? Tempesta geomagnetica in arrivo

MeteoWeb

Un nuovo flusso di vento solare sta viaggiando verso la Terra e potrebbe regalare uno spettacolo mozzafiato proprio il 14 febbraio. L’origine di questo fenomeno è un vasto buco coronale sulla superficie del Sole, che ha generato un flusso di particelle cariche dirette verso il nostro pianeta. L’impatto con il campo magnetico terrestre potrebbe scatenare una tempesta geomagnetica classe G1, provocando aurore polari visibili nelle regioni artiche.

Cos’è un buco coronale?

I buchi coronali sono regioni della corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole, in cui il campo magnetico è aperto e permette al vento solare di sfuggire con maggiore facilità. Queste aree appaiono più scure nelle immagini scattate dai telescopi spaziali nell’estremo ultravioletto, poiché sono meno dense e più fredde rispetto alle zone circostanti. Quando un buco coronale si forma in una posizione favorevole, il vento solare che emette può colpire la Terra e interagire con la sua magnetosfera.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, che vengono espulsi dalla corona del Sole a velocità comprese tra 300 e 800 km/s. Quando queste particelle raggiungono il nostro pianeta, possono disturbare il campo magnetico terrestre e generare fenomeni come le tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il vento solare interagisce con il campo magnetico terrestre, provocando una serie di reazioni a catena nell’alta atmosfera. A seconda dell’intensità dell’impatto, questi eventi possono avere effetti che vanno dalle aurore boreali e australi all’interferenza con le telecomunicazioni, fino a possibili problemi per i satelliti e le reti elettriche. Le tempeste geomagnetiche sono classificate su una scala che va da G1 (minore) a G5 (estremamente intensa). L’evento previsto per il 14 febbraio rientra nella categoria G1, il che significa che non comporterà rischi significativi, ma potrà creare meravigliose aurore polari.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale (o australe nell’emisfero Sud) è un fenomeno ottico che si verifica quando le particelle del vento solare vengono deviate dal campo magnetico terrestre e collidono con gli atomi presenti nell’alta atmosfera. Questo processo libera energia sotto forma di luce, generando le spettacolari sfumature verdi, rosse, blu e viola che caratterizzano le aurore. Il fenomeno è più comune nelle regioni polari, dove il campo magnetico terrestre è più debole e permette a un numero maggiore di particelle solari di penetrare nell’atmosfera.

