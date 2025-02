Dalla ricerca un aiuto per autismo e neurodivergenze: i sistemi smart intelligenti

MeteoWeb

Sistemi intelligenti in grado di regolare autonomamente e istantaneamente temperatura, luminosità, rumori e qualità dell’aria di una stanza, di un ufficio, di una casa, di un centro diurno, adattandoli in maniera personalizzata a ciò che il corpo di chi le abita richiede. Anche e soprattutto a vantaggio delle persone con esigenze speciali e disabilità neurocognitive. Non è fantascienza, ma è il futuro che si sta materializzando grazie a un team di ricerca internazionale – nell’ambito di un progetto Europeo Interreg Italia-Austria, realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea – guidato da Andrea Gasparella, Preside della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano. Il suo gruppo di ricercatori, con un progetto da 1,3 milioni di euro cofinanziato dall’Unione europea, denominato BeSENSHome, è impegnato a sviluppare un sistema intelligente che rivoluzionerà l’interazione con l’ambiente costruito, facendo un passo significativo verso la creazione di spazi inclusivi e completamente personalizzati.

Tecnologia al servizio del benessere

Il cuore dell’innovazione risiede in un sistema di sensori avanzato – compatto come uno dei più comuni assistenti personali virtuali presenti ormai in moltissime case – e in grado di rilevare parametri ambientali essenziali, come temperatura, umidità, qualità dell’aria, illuminazione e livello di pressione sonora. Tutti elementi ambientali che hanno un fortissimo impatto sulle persone con disabilità neurocognitive o disturbi dello spettro autistico. Gli ingegneri di unibz guidati dal prof. Gasparella utilizzano già questi sensori, ma la loro ricerca in corso, che si concluderà all’inizio del 2026, ha l’obiettivo innovativo di utilizzare sofisticati modelli predittivi, grazie all’intelligenza artificiale, attraverso i quali il sistema smart sarà in grado di controllare i parametri ambientali, anticipando e prevenendo situazioni di disagio, e rispondendo così in modo personalizzato alle esigenze degli utenti. Dialogherà con gli altri elementi in domotica dell’ambiente dove viene collocato, agendo, di volta in volta, sui rumori, la temperatura, controllando la luce naturale e modificando quella artificiale, e così via, in base alle esigenze del singolo.

“La vera innovazione a cui ci stiamo dedicando – commenta Gasparella, preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bolzano – risiede nella capacità di addestrare il sistema a riconoscere e rispondere alle necessità individuali, utilizzando feedback diretti dagli utenti e analizzando le reazioni fisiologiche e comportamentali”.

