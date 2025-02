Auto elettriche, la Cina userà l’autopilota Tesla nella guerra ai dazi

MeteoWeb

La Cina potrebbe usare l’approvazione del sistema FSD di Tesla come leva nella guerra commerciale con gli USA. Lo si apprende da Electrek, che sottolinea come Tesla attualmente sta attendendo l’approvazione del sistema di guida autonoma nel Paese nipponico. La buona notizia per Musk è che in questo mercato cruciale le vendite non calano, a differenza di altri mercati. “Attualmente non ci permette di trasferire video di formazione al di fuori della Cina. E poi il governo degli Stati Uniti non ci lascerà fare la formazione in Cina. È un po’ un dilemma”, ha detto il numero 1 di Tesla il mese scorso durante una conference call con gli investitori. La strategia di Musk punta comunque a rilasciare il sistema FSD in Cina nel 2025, nonostante gli ostacoli normativi sul trasferimento di dati e concorrenza interna.

Musk sperava di ottenere l’approvazione per l’FSD in Cina entro la fine del 2024, ma non è successo e le vendite di Tesla sono diminuite del 6% nei primi otto mesi dell’anno. Per ottenere l’approvazione per il mercato cinese, Tesla ha stretto un accordo con Baidu per la mappatura e la navigazione e ha superato le valutazioni sulla sicurezza dei dati, ma ancora non ha ricevuto la via libera del governo. Un blocco del sistema FSD in Cina, il suo mercato più importante, danneggerebbe l’azienda. Il timore di perdere ulteriore terreno potrebbe spingere Musk a fare pressioni su Trump per conto della Cina.

