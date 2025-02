Auto elettriche: Trump sospende un programma dell’amministrazione Biden

MeteoWeb

L’Amministrazione Trump ha sospeso il programma da 5 miliardi di dollari lanciato dalla precedente Amministrazione Biden per aiutare gli Stati nella installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche lungo le autostrade e le strade statali. E’ quanto emerge da un memo del dipartimento dei Trasporti del quale dà conto la Cnn. Il programma National Electric Vehicle Infrastructure, noto anche come NEVI, è stato creato in seguito alla legge sulle infrastrutture approvata con voti sia repubblicani che democratici nel 2021 e ha fatto parte delle politiche di Biden sul clima e sull’energia pulita per aumentare la circolazione dei veicoli elettrici.

