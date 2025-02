L’autonomia energetica con rinnovabile e nucleare: la posizione di Urso per l’Italia

MeteoWeb

“L’Europa oggi deve puntare alla sua autonomia strategica nel campo energetico che si fa certamente con la produzione di rinnovabili, che stiamo implementando. Ma non basta, perché le rinnovabili non sono una fonte continuativa. E quindi dobbiamo associare una fonte continuativa che oggi è il gas, ma che in prospettiva di una piena decarbonizzazione sarà solo il nucleare“. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione in commissione Attività produttive della Camera sulle prospettive del settore tessile, della moda e degli accessori.

